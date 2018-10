Aek, Ouzounidis: "Il Benfica ha più pressione di noi: è decisiva"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marinos Ouzounidis, tecnico dell'AEK Atene, ha parlato alla vigilia della gara contro il Benfica. "Sono bravi in tutti i reparti, dobbiamo essere bravi a fermarli. Dobbiamo vincere se vogliamo sperare e sognare. Con l'Ajax è stata una prima lezione, mi aspetto una reazione domani. Loro hanno talento veloci, pericolosi nelle ripartenze ma non hanno esperienza a grandi livelli. Come andrà il gruppo? E' importante la gara di domani. Loro hanno più pressione, per noi è stato importante già esserci. Ora vogliamo essere competitivi: il Bayern è di un altro livello, poi vogliamo giocarcela".