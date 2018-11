Ag. Bernat: "Due gol importanti, ora PSG in pole per superare girone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José Manuel Tarraga, agente del terzino del PSG Juan Bernat, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la situazione nel girone di Champions: "Con questi due gol contro Napoli e Liverpool è sicuramente un giocatore importante per la qualificazione del PSG, soprattutto in questa fase. Ad inizio carriera era un esterno offensivo, poi ha cambiato posizione ma ha conservato le caratteristiche offensive. Quando abbiamo visto il sorteggio tutti abbiamo detto che questo sarebbe stato il girone della morte, quello più equilibrato e combattuto. Ci sono tre squadre molto importanti, destinate ad essere protagoniste in Champions League. Il PSG ora è il favorito assoluto a superare il turno. Ancelotti? Juan ha un buon ricordo a livello personale. Carlo parlò con Juan al primo anno di Bayern e gli disse che era un calciatore importante, aveva dei grandi progetti su di lui. Poi però l'infortunio impedì a Bernat di lavorare bene con Ancelotti".