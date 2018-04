Ag. Carrasco: "Nessun ritorno in Europa. Potrebbe chiudere in Cina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente ritorno in Europa, almeno non nell'immediato, per Yannick Carrasco, esterno offensivo ex Atlético Madrid passato ai cinesi del Dalian Yifang nel corso del mercato invernale. Ne ha parlato il suo agente, Christophe Henrotay, a Eleven Sports: "Al momento non stiamo parlando di un possibile ritorno in Europa. È in Cina e pensa a rimanere lì: ne abbiamo parlato a lungo e mi ha spiegato che se le cose andranno per il meglio potrebbe chiudere la sua carriera in Cina".