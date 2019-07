Ag. Klopp: "Germania opzione possibile ma resterà a Liverpool a lungo"

© foto di Imago/Image Sport

L'agente di Jurgen Klopp ha parlato del futuro del tecnico ai microfoni di Welt e della possibilità che un giorno alleni la nazionale tedesca: "Lo stesso Jurgen ha detto che nel caso in cui Joachim Low non voglia più essere l'allenatore della nazionale e sarebbe possibile farlo, questa è un'opzione per lui", ha detto Marc Kosicke che poi ha spiegato che per ora resterà a lungo a Liverpool: "I Reds vogliono addirittura estendere il suo contratto. Dopo aver vinto la Champions ha capito nuovamente che grande club è il Liverpool e sa di trovarsi nel posto giusto al momento giusto".