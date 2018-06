Ag. Laudrup: "Contatti col Real, è tra i candidati per il dopo-Zidane"

Bayram Tutumlu, agente del tecnico Michael Laudrup, ha aperto all'approdo del suo assistito sulla panchina del Real Madrid in un'intervista per EkstraBladet: "Laudrup è uno dei candidati per la panchina del Real. Sono già stato contattato da alcune persone del club". L'allenatore danese ha vestito la maglia merengue da calciatore dal 1994 al 1996.