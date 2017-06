Ag. Lewandowski: "Il club non lo ha aiutato per la classifica cannonieri"

© foto di J.M.Colomo

Maik Barthel, agente di Robert Lewandowski, ha parlato a Kicker confessando un certo malumore del suo assistito: "Robert mi ha detto di non essere stato supportato e di non aver ricevuto alcun aiuto dall'allenatore nelle ultime settimane per la vittoria della classifica cannonieri. Era deluso come mai prima. Sperava davvero che il club potesse aiutarlo in questo obiettivo".