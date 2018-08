Ag. Racic: "Sembrava fatta con la Juve, poi ha scelto il Valencia"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Igor Gluscevic, agente del centrocampista serbo Uros Racic (20), ha parlato attraverso Tribuna Deportiva. L'ex Stella Rossa s'è trasferito al Valencia durante questa estate, mentre il procuratore ha svelato che il ragazzo ha rifiutato anche la Juventus per approdare nel club spagnolo. "In estate c'è stato un momento in cui era fatta per Racic alla Juventus ma, a causa delle diverse condizioni, l'operazione non è stata chiusa. Prima di firmare col Valencia, su Uros c'erano cinque o sei squadre importanti. Si tratta di un calciatore con un grande potenziale, vuole dimostrare le sue qualità. Sa che, per farlo, deve avere pazienza", le parole di Gluscevic riportate da Superdeporte.