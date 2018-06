Ag. Yaya Touré: "Guardiola, la magia nera ti punirà. Finirai come Benfica"

Vice-campione europeo nel 2004 e terzo all'Europeo del 2012, Helder Postiga è stato sicuramente uno degli ultimi grandi attaccanti del Portogallo. Fermo da circa un anno dopo la seconda avventura in India con l'Atletico de Kolkata, l'ex tra le tante di Porto e Lazio oggi è opinionista...

ESCLUSIVA TMW - Postiga: "Milan o no, A. Silva sfonderà. Portogallo outsider "

Russia -9, da Mascherano a Mikel: i convocati che giocano in Cina

Postiga: "Milan o no, A. Silva sfonderà. Portogallo outsider"

Cagliari, Romulo la prima scelta per il centrocampo dei sardi

Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Nessun contatto per la sua cessione"

Russia -9: Uruguay e Colombia, ultima chiamata per i "big"

Milan, Romagnoli: "Credo nel progetto. Spero di vincere in rossonero"

Roma-Cristante in dirittura d'arrivo. Non verrà inserito Defrel

Verona, prime offerte ufficiali di Samp e SPAL per Fares

Postiga: "Lazio grande rimpianto. Ho un debole per i biancocelesti"

Roma, accordo con l'Atalanta per Cristante: ufficialità dopo il 1 luglio

Sassuolo, c'è anche Donadoni: contatti in corso

Sampdoria, comunicato a Viviano che non rientra nei piani del club

Primavera 1, la Fiorentina vola in finale. Atalanta battuta 2-0

Napoli, nei prossimi giorni nuovo incontro col City per Jorginho

Le pagelle dell'Atalanta - Zortea erra e non si riprende. Melegoni a metà

L'agente De Santis: "Roma su Chiesa e Veretout. Tanti nomi in uscita"

Dopo il botta e risposta tra Yaya Touré e Pep Guardiola , torna a parlare anche il vulcanico agente del centrocampista del Manchester City Dimitri Seluk . "Il trattamento di Guardiola nei confronti di Yaya al Manchester City non è un errore, ma un crimine che avrà delle conseguenze. Il tecnico scoprirà cosa sono gli stregoni africani. Ricordatevi queste parole: il Benfica soffre della maledizione di Bela Guttman, che gli impedisce di vincere le finali europee; Guardiola può avere tutti i soldi che vuole per il mercato, ma batterà questo record negativo". Lo riporta Sport24 .

