Sergio Aguero e Gabriel Jesus? Forse non bastano a Pep Guardiola. Non è un caso, infatti, che il Manchester City stia seguendo con interesse il ventunenne Luka Jovic: il Mail spiega che dopo 21 gol in 31 partite con l'Eintracht Francoforte, prossimo avversario in Europa League dell'Inter, i Citizens lo hanno messo con forza nel mirino.