© foto di Imago/Image Sport

"Non avrei potuto scegliere un club migliore": Sergio Aguero, 350 partite con la maglia del Manchester City e record di gol già strappato coi Citizens, si racconta al sito ufficiale del club. "Mi sto godendo questa ottava stagione. Era dura immaginarmi così a lungo in un club ma se mi guardo indietro, capisco che era esattamente quel che volevo. Sono felice e lo sono dal primo giorno, anno dopo anno questa sensazione si è rafforzata. Qui, in questa città, sono a casa".