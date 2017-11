Aguero sul suo futuro: "Milan o Real? L'idea è tornare all'Independiente"

© foto di Imago/Image Sport

Sergio Aguero ha ammesso che potrebbe lasciare il Manchester City alla scadenza del suo contratto, nel 2019. L'attaccante più prolifico nella storia dei Citizens esclude però un prosieguo della carriera in Europa, sognando un ritorno in Argentina, nella squadra in cui è cresciuto: "Nell'ultimo mercato è emerso l'interesse di Milan e Real Madrid nei miei confronti, ma l'idea è quella di tornare nell'Independiente quando finirà il contratto con il City".