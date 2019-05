Ajax, 34 titoli come il numero di Nouri. Il club gli dedica la vittoria

L'Ajax ha vinto da pochi minuti il 34esimo titolo olandese della sua storia e ha deciso di dedicare la vittoria all'ex lanciere Appie Nouri, che ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un'aritmia che lo ha portato al coma. Il 34 era il numero di maglia del calciatore, che viene spronato dal club a non mollare nel recupero che è destinato a essere ancora lungo.

This one is for you. ♥#nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/vcTNv027D1

— AFC Ajax (@AFCAjax) 15 maggio 2019