Giornata importante per l'Ajax, prossimo avversario della Juventus ai quarti di Champions League. La squadra di Amsterdam infatti questa sera affronterà l'Emmen in trasferta e in caso di successo potrebbe guadagnare la testa della classifica dell'Eredivisie in solitaria (in attesa del PSV che giocherà domani col PEC Zwolle). Detta così potrebbe sembrare normalità il principale club olandese, ma la realtà racconta altro. L'Ajax infatti, seppur temporaneamente, potrebbe tornare a guardare tutti dall'alto in basso dopo oltre 1000 giorni dall'ultima volta. Per spiegare questi oltre 3 anni senza primato basta guardare le classifiche finali delle ultime stagioni: dal 2014/2015 il campionato è stato vinto 3 volte dal PSV e una volta dal Feyenoord.