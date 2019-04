E' terminato il primo tempo della sfida tra Ajax ed Excelsior. L'avversario della Juventus in Champions League sta vincendo per 3-1 grazie alla doppietta di Huntelaar e alla rete di Tadic ma dopo 28 minuti Frenkie de Jong è stato costretto ad uscire dal campo per un problema alla coscia ed è stato sostituito Ekkelenkamp. Le condizioni del centrocampista olandese ora sono da valutare in vista della trasferta a Torino contro la Juve.