Ajax, ag. de Jong: "Big europee su di lui? Chiedete ad Overmars"

Ali Dursun, agente fra gli altri di Frenkie de Jong dell'Ajax, ha parlato al De Telegraaf dei crescenti interessi per il suo assistito. Fra le squadre segnalate ci sono Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Tottenham: "Non posso confermare ma neanche smentire queste voci. L'unica cosa che posso dire è di chiedere a Marc Overmars (ds dell'Ajax, ndr), io rimando a lui tutti i club che si mettono in contatto con me".