Ajax, altra pretendente per Van de Beek: c'è il Liverpool

Donny van de Beek è uno dei giocatori dell'Ajax che ha attirato gli occhi attenti di molti club in giro per l'Europa dopo l'exploit in Champions League e la vittoria della Eredivisie. Nelle ultime ore anche il Liverpool si è avvicinato al calciatore olandese, con Klopp direttamente interessato al centrocampista. A riportarlo è il Liverpool Echo.