© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Ajax scende in campo questa sera per il match di ritorno degli spareggi di Champions League contro l'APOEL. Due assenti di lusso per la squadra di Ten Hag: Van de Beek non ci sarà per infortunio, mentre Mazraoui sarà squalificato. Cambio di modulo per Ten Hag, 4-2-3-1 con Tadic a supporto di Huntelaar. Ecco le formazioni ufficiali:

Ajax (4-2-3-1): Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Martinez; Neres, Tadic, Ziyech; Huntelaar.

A disposizione: Bruno Valera, Schuurs, Promes, Marin, Traoré, Ekkelenkamp, De Wit.

Allenatore: Erik Ten Hag

APOEL (5-4-1): Belec; Jakolis, Merkis, Ioannou, Joaozinho, Mihajlovic; Suleiman, Matic, Souza, Bezjak; Pavlovic.

A disposizione: Waterman, Efrem, Hallenius, De Vincenti, Lafrance, Aloneftis, Vidigal.

Allenatore: Thomas Doll