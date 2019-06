Ajax, assalto a Quincy Promes: i lancieri vogliono riportarlo in patria

L'Ajax fa sul serio per Quincy Promes. Come riporta De Telegraaf, l'Ajax vorrebbe infatti riportare in patria l'esterno d'attacco del Siviglia. Il classe '92 nell'ultima stagione ha realizzato cinque gol e dieci assist in 56 presenze senza però riuscire a convincere gli andalusi, che l'estate scorsa lo avevano pagato ben 20 milioni di euro.