Ajax, Barça in pole per de Jong: ma ci sono anche City, BVB e Tottenham

Il Barcellona da tempo sta seguendo le tracce di Frenkie de Jong, centrocampista dell'Ajax che piace molto alla dirigenza catalana. Come spiega Il Mundo Deportivo infatti il club spagnolo continua ad essere in pole per l'acquisto del giocatore, magari già a gennaio, mentre Manchester City, Borussia Dortmund e Tottenham sono più defilati in questo momento.