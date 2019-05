© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daley Blind, difensore dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League: "Negli ultimi giorni ho dormito bene, stiamo attraversando un buon momento e non sono particolarmente nervoso. Giocheremo come se all'andata fosse finita 0-0".