Ajax, David Neres entra nel mirino del Liverpool

Secondo il Daily Mail il Liverpool è interessato a David Neres. L'esterno brasiliano sta brillando in Champions e ha rifiutato in passato una proposta dalla Cina in un affare che avrebbe portato all'Ajax cinquanta milioni di euro. I Reds dovrebbero però battere la concorrenza del Psg e del Borussia Dortmund. Il club tedesco avrebbe già offerto 40 milioni di euro.