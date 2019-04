Ajax, De Jong: "Potevo andare al Tottenham. Ma il Barça è un sogno"

Frenkie De Jong, talento dell'Ajax promesso sposo del Barcellona per giugno, ha parlato a FourFourTwo della scelta ricaduta sui blaugrana: "In passato ero vicino al Tottenham, ma non era il momento giusto. Non avevo finito il mio percorso nell'Ajax e non avevo ancora giocato una stagione intera nella mia posizione naturale. Inoltre ero infortunato in quel periodo, quindi ho pensato che non fosse il momento giusto. Sentivo di dover restare un altro anno all'Ajax. Ho pensato molto alla loro offerta, considero il Tottenham un club stabile che può solo migliorare e che riesce a dare spazio ai giovani. Poi Pochettino è un tecnico che sa migliorare i giovani, mi sarei adattato bene al loro gioco, ma io ho sempre voluto giocare nel Barcellona. I soldi che hanno speso per me mi hanno dimostrato la serietà con cui si sono mossi. Ora farò il possibile per affermarmi in blaugrana".