Il talento dell'Ajax Frenkie De Jong ha parlato al portale olandese AD soffermandosi sul ritorno di Champions contro il Real Madrid e soprattutto su Sergio Ramos, difensore dei Blancos che nei minuti finali della gara di andata si è fatto ammonire per 'eliminare' la diffida in vista dei quarti (la UEFA gli ha poi dato due giornate di squalifica): "Magari Sergio Ramos dovrà pentirsi della sua scelta... Il Real Madrid è ovviamente favorito, anche se noi non ci arrenderemo mai e abbiamo le nostre possibilità".