Frenkie de Jong, prossimo giocatore del Barcellona, parla così di una offerta ricevuta solo pochi mesi di impegnarsi coi catalani in una intervista con FourFourTwo: "Ho pensato all'offerta del Tottenham per molto tempo, considero gli Spurs un club molto stabile e stanno migliorando, stanno dando una possibilità ai giovani giocatori e vedo Mauricio Pochettino come un allenatore davvero molto promettente. Mi piace molto lo stile del calcio che hanno creato, penso che sarebbe stato adatto al mio gioco".