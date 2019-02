Il Barcellona si è già assicurato per la prossima stagione Frenkie De Jong, centrocampista dell'Ajax che era seguito da mezzo mondo. Ha scelto la Catalogna "per la grandezza del club e per il forte legame con il calcio olandese". In un'intervista a Marca, De Jong ha raccontato gli ultimi momenti prima di firmare per il Barcellona. "E' stato emozionante e ho festeggiato molto con la mia famiglia quando ho preso la decisione. So che il Barca e l'Olanda hanno un forte legame grazie a Cruyff. Quando ho saputo dell'interesse ho contattato Overmars (ds dell'Ajax) e gli ho chiesto della città e mi ha detto che tutto era incredibile. Ricordo di aver parlato con Koeman la notte prima di firmare per il Barcellona ed era molto felice per me".