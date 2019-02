Ajax, de Jong si ferma: problema alla coscia, a rischio il Real Madrid

Non ha vissuto il suo miglior giorno Frenkie de Jong, che ieri durante la sconfitta del suo Ajax contro l'Heraclesha rimediato un problema fisico. Brutte notizie per il club olandese, alle porte della sfida di mercoledì col Real Madrid in Champions League. Il giocatore, che la prossima estate diventerà ufficialmente di proprietà del Barcellona, ha subito effettuato un trattamento per la coscia e ora le sue condizioni saranno monitorate.