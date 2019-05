© foto di Imago/Image Sport

Matthijs De Ligt si avvicina al Barcellona. Dopo la cocente eliminazione in Champions League contro il Tottenham, il difensore ha trascinato il suo Ajax alla conquista del titolo di campione d'Olanda. Una stagione da ricordare, quella della squadra di ten Hag, con molti giocatori diventati pezzi pregiati del mercato.

Accordo a un passo - "Non so se questa sia stata la mia ultima partita alla Johan Cruyff Arena, non c'è ancora nessun accordo". Così ha dichiarato De Ligt al termine dell'ultima sfida di campionato. Una riservatezza ormai inutile, perché il suo destino è segnato: Van der Sar, dirigente dei lancieri, ha confermato che alcuni emissari del Barcellona erano già ad Amsterdam per chiudere la trattativa.