Ajax, de Ligt chiarisce: "Ero a Barcellona solamente in vacanza"

Dopo i tanti rumors sull'interesse del Barcellona, ci ha pensato lo stesso Matthijs de Ligt a chiarire il motivo del suo viaggio in Catalogna ai canali ufficiali dei lancieri: "Ero semplicemente in vacanza a Barcellona. So che la gente adesso penserà che mi trovavo là per altre ragioni, ma avevo due giorni liberi e ho deciso di ricaricare le batterie in Spagna. Tutto qui". Il giovane e talentoso difensore dell'Ajax piace da tempo ai blaugrana, ma anche ad Arsenal e Juventus.