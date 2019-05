© foto di Imago/Image Sport

Matthijs De Ligt, difensore centrale in uscita dall'Ajax, ha parlato a RTL Boulevard anche del proprio futuro: "Sono molto entusiasta di quello che potrà accadere nelle prossime settimane, ma sono anche tranquillo. Ci sono diverse opzioni, quello che però ho capito è che un'opzione è migliore delle altre. L'adattamento all'estero? Potrebbe essere difficile, ma sono un olandese come tanti altri, vivrò semplicemente le cose in modo più intenso".