Ajax, De Ligt: "Nessuno ci ha potuti fermare. Il mondo ha visto chi siamo"

© foto di Imago/Image Sport

Un predestinato e un leader naturale, questo è Matthijs de Ligt, una delle più belle rivelazioni della stagione calcistica 2018-19. A soli 19 anni capitano dell'Ajax col quale ha contribuito alla vittoria della Eredivisie e a una esaltante cavalcata in Champions League, terminata al 95' della semifinale contro il Tottenham. Nel corso della festa tenuta ad Amsterdam davanti a un pubblico in delirio, il giocatore ha preso il microfono in mano mostrando di avere una personalità fuori dal comune per l'età che ha: "È terminata una stagione fantastica. Chi avrebbe immaginato che avremmo battuto il Bayern, il Real Madrid, la Juventus... Nessuno ci ha potuti fermare. Siamo campioni della Eredivisie e abbiamo perso per molto poco a un passo dalla finale di Champions. Ma l'importante è che abbiamo mostrato a tutto il mondo cos'è l'Ajax e che città è Amsterdam. Abbiamo mostrato il calcio offensivo che rappresentiamo. Insegniamo a tutti ciò che quel grande uomo che sta in cielo (Johann Cruijff, ndr) vorrebbe vedere da noi in campo. Lo abbiamo fatto uniti, giocatori di esperienza e giovani.