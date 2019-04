© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matthijs de Ligt, intervenuto in una chat su Instagram, ha risposto alle domande dei tifosi. In merito alla sua futura cessione ha dichiarato: "Non credo che mi venderanno per una cifra superiore a quella di Frenkie de Jong (ceduto al Barcellona per 75 milioni più 11 di bonus, ndr). I centrocampisti solitamente costano più dei difensori, poi dipende dall'Ajax. Frankie è andato via per una cifra importante, quindi vedremo". Il giocatore ha inoltre dichiarato di non aver preso nessuna decisione sul suo futuro e di essere focalizzato sul finale di stagione con l'Ajax.