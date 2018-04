Ajax, De Ligt: "Vorrei tranquillizzare i tifosi, ma non so se resterò"

Obiettivo di mercato di Juventus e Barcellona, Matthij de Ligt, difensore dell'Ajax, ha parlato dopo la vittoria in campionato contro l'Heracles Almelo: "È difficile rassicurare i tifosi, vorrei farlo ma il mondo del calcio è strano. Non so davvero cosa succederà e non posso dire nulla al riguardo".