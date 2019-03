© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I prossimi saranno dieci giorni decisivi per il futuro di Matthijs de Ligt. Ne è certo il Mundo Deportivo, quotidiano catalano, il quale rivela che nei prossimi giorni il difensore dell'Ajax deciderà dove giocare nella prossima stagione. Barcellona e Juventus sono in pole per l'acquisto del giocatore olandese ma in Spagna sono certi che de Ligt sia pronto a seguire l'amico de Jong in Catalunya.