Oltre all'eliminazione dell'Inter, l'altra grande sorpresa della serata di Champions League è stata sicuramente la retrocessione dell'Ajax, che ha perso in casa contro il Valencia per 1-0 in quello che era un vero e proprio spareggio. I quotidiani spagnoli celebrano l'impresa del Valencia, in particolare Superdeporte, sempre vicino alle vicende della squadra di Celades: "Il Valencia torna leggenda. Un gol di Rodrigo basta per qualificarsi agli ottavi"