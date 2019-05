Ajax, Erik ten Hag risponde ai rumors di mercato: "Qui sto bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha rivoluzionato il calcio moderno, vincendo il campionato olandese e sfiorando la finale di Champions League. Per mister Erik ten Hag l'interesse delle big era inevitabile, ma il tecnico dell’Ajax non pensa affatto all'addio: "Sono grato alle grandi squadre che hanno mostrato interesse nei miei confronti, ma ho un contratto con l'Ajax e mi trovo bene qui", le sue parole in conferenza stampa.