Dopo 28 minuti di Ajax-Excelsior Frenkie de Jong è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Le prime indiscrezioni circa l'entità del problema occorso al centrocampista olandese arrivano dal Telegraaf, secondo cui si tratta di fastidio muscolare, al bicipite femorale per la precisione. Tuttavia non dovrebbe essere nulla di tanto grave: il giovane talento dell'Ajax - scrivono i colleghi olandesi - è uscito soltanto a scopo precauzionale in vista della Juventus.



🔁 | Een aderlating voor Ajax: drie dagen voor de wedstrijd tegen Juventus moet Frenkie de Jong het veld met een blessure verlaten.#ajaexc https://t.co/R2p4mJLJF9 pic.twitter.com/5k3VR8jy47 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13 aprile 2019