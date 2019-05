Ajax, il B. Dortmund fa sul serio per van de Beek: Zorc ieri ad Amsterdam

Il Borussia Dortmund fa sul serio per Donny van de Beek. Come riporta Kicker, il ds dei gialloneri Michael Zorc avrebbe infatti assistito personalmente alla sfida di Champions di ieri sera tra Ajax e Tottenham sfruttando l'occasione per iniziare a parlare concretamente del centrocampista classe '97. Non sarà facile però convincere i lancieri e lo stesso calciatore, obiettivo delle big di mezza Europa.