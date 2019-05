© foto di Insidefoto/Image Sport

Tanti giocatori, in Europa e nel mondo, osserveranno il Ramadan anche in un momento così delicato della stagione. L'Ajax dovrà fare i conti con la scelta di tre giocatori di rispettare il digiuno musulmano, nonostante i consigli del fisioterapista, che ai microfoni del De Telegraaf ha definito irresponsabile la scelta: "Se qualcuno vuole digiunare durante questo periodo, dovrà essere d'accordo con l'allenatore e lo staff medico. Sarebbe del tutto irresponsabile rispettare il Ramadan in questo momento della stagione. La mancanza di cibo e liquidi nelle ore precedenti l'incontro fa sì che i muscoli si contraggano più lentamente, aumentando il rischio di lesioni".

La risposta di Mazraoui - Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech e Zakaria Labyad sono i tre giocatori coinvolti in questa polemica. E proprio il terzino marocchino ha parlato del suo Ramadan al giornale Het Parool: "Sono abituato a farlo, ci sono opinioni diverse in merito ma io ho fatto la mia scelta. Mi sento abbastanza in forma durante questo periodo. E anche se dovessi giocare potrei bere durante la partita dopo pochi minuti dall’inizio".