Semifinali di Champions League che potrebbero essere segnate dal Ramadan, mese di digiuno per i musulmani che inizia nella giornata di oggi e dunque arriva in un periodo decisivo per la coppa più importante d'Europa. L'Ajax dovrà fare i conti con la decisione di Ziyech e Mazraoui, che hanno comunicato al club e al tecnico Ten Hag di voler rispettare questa regola. Ciò significa che i due giocatori, mercoledì ad Amsterdam, potrebbero dover scendere in campo digiuni e senza poter bere niente fino a che il sole non sarà tramontato e dunque 18 minuti dopo il fischio d'inizio della sfida contro gli Spurs.