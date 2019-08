Ajax, il saluto dei lancieri a Lasse Schone

L'Ajax, dopo aver ufficializzato la cessione di Lasse Schone al Genoa, ha postato sui canali social del club un video con tutti i migliori momenti del centrocampista olandese con la maglia biancorossa. Il centrocampista classe 1986 si è trasferito dal Nec nel 2012, con l'Ajax ha collezionato 286 presenze, mettendo a segno 64 gol.

Lasse Schöne...

Leave your message for him! 🙏#SeeYouSchöne pic.twitter.com/NCQt1LQHOD

