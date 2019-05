"Ajax, io esco". Sarà stato questo, più o meno, il messaggio del Borussia Dortmund ai lancieri e soprattutto all'entourage di Donny Van de Beek. Almeno secondo SportBild, i gialloneri avrebbero infatti deciso di uscire subito dalla corsa al talentoso centrocampista olandese, per il quale è pronta a scatenarsi in estate una vera e propria asta internazionale (occhio al Barcellona). Per Van de Beek in questa stagione si contano d'altronde ben 17 reti e 13 assist in 56 presenze.