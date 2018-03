Ajax, Justin Kluivert chiama il Barcellona: "È il club dei miei sogni"

Justin Kluivert chiama Barcellona. Il talento dell'Ajax, figlio del noto Patrick, peraltro centravanti proprio dei blaugrana negli anni '90, ha dichiarato a Goal.com: "Il Barça è il club dei miei sogni. Non mi importerebbe andarmene da un'altra parte, ma il Barcellona è un sogno". Classe 1999, Kluivert ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale maggiore olandese tre giorni fa. In questa stagione con la maglia dell'Ajax sono 8 realizzate in 30 partite.