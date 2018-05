Ajax, Kluivert jr. furioso: "Vogliono farmi rinnovare per alzare il prezzo"

Justin Kluivert, 19enne esterno offensivo dell'Ajax, ha annunciato ieri che non prolungherà il proprio contatto con i lancieri, in scadenza nel 2019. Una decisione polemica, come ha dichiarato lo stesso figlio d'arte: "Non capisco cosa voglia l'Ajax: farmi rinnovare per chiedere più soldi ai club interessati al sottoscritto? Eppure la mia intenzione era quella di restare. Tutti sanno che non mi importa del denaro, ho solo voglia di migliorare e diventare il migliore al mondo. Mi sento sotto pressione, mi è stato detto che se non firmo non posso andare via", ha detto il giocatore assistito da Mino Raiola a De Volkskrant.