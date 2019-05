© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione strepitosa di Dusan Tadic, tra le altre cose migliore in campo al Bernabeu, non è stata sufficiente per convincere il Real Madrid a puntare sul serbo. Secondo quanto riferito da as.com, l'agente del numero 10 dell'Ajax lo ha proposto alla dirigenza delle merengues, che però hanno declinato.