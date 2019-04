Non solo per l'Europa, Arsenal e Manchester United si sfidano anche per David Neres. Come riporta il Sun, le due big starebbero lavorando all'acquisto dell'esterno d'attacco dell'Ajax, per il quale si prospetta una vera e propria asta internazionale in estate. Sul brasiliano classe '97, autore finora di 12 gol e 15 assist in questa stagione, hanno messo infatti gli occhi anche Chelsea ed Everton.