© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quella dell'Ajax è l'offerta più importante che ci è arrivata per Lisandro Martinez". Così ha dichiarato Diego Lemme, figlio del presidente del Defensa y Justicia, a proposito del possibile trasferimento del difensore al club di Amsterdam.

L'offerta dei lancieri - Non c'è ancora niente di ufficiale, ma l'Ajax potrebbe offrire sette milioni di euro per il 21enne, che così raggiungerebbe i connazionali Nicolas Tagliafico e Lisandro Magallan. Affare in dirittura d'arrivo, in estate Licha sarà un nuovo ajacide.