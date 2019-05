Ajax, mezza Europa che conta su van de Beek: ora costa 60 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Donny van de Beek s'è messo in vetrina in questa Champions League con la maglia dell'Ajax e anche su di lui cominciano a muoversi i top club. Stando a quanto riportato da Marca, anche Real Madrid, PSG e Bayern Monaco hanno messo nel mirino il giovane centrocampista. Il club olandese però ha già fissato il prezzo, 60 milioni di euro, e spera che si scateni un'asta internazionale così da guadagnare ancora di più in caso di cessione.