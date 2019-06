Ajax, Neres richiesto in Ligue 1 e Premier: ci sono PSG ed Everton

David Neres potrebbe salutare l'Ajax e l'Olanda per tentare l'esperienza in Francia o in Inghilterra. L'attaccante brasiliano interessa al Paris Saint-Germain e all'Everton, come scrive UOL Esporte. Il classe '97, ex San Paolo, ha segnato dodici gol nella stagione da poco conclusa e di recente ha specificato di preferire la Premier League. Difficile, però, che possa rifiutare una eventuale proposta concreta proveniente da Parigi.