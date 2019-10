Il portiere dell'Ajax, André Onana, ha parlato a RMC Sport ammettendo di essere stato vicino a Barcellona e Paris Saint-Germain: "Ne ho parlato col mio agente, c'era l'interesse del Paris Saint-Germain, poi il Barcellona si è fatto vivo in estate. Facevo parte di quel club. Logicamente, vogliono sempre riprendersi uno dei loro. Forse non era il miglior momento per tornare e forse non tornerò più. Ma quest'anno non sarebbe stato bello farlo" ha ammesso il camerunese, cha dal 2010 al 2015 ha fatto parte delle giovanili del Barcellona.