Il portiere dell'Ajax André Onana ha parlato alla BBC in vista della sfida di domani col Tottenham. Il numero uno camerunense ha toccato tanti temi, fra cui anche quello del razzismo: "Onestamente non vedo differenza fra i portieri bianchi e quelli di colore. Commettiamo gli stessi errori. L'unica cosa che cambia è la preparazione, per noi di colore non è semplice. Nell'elite del calcio non ci sono molti portieri di colore, per tanti siamo insicuri e commettiamo più errori. Secondo me però serve cambiare questa mentalità. Se sei nero non è semplice arrivare a questi livelli ma per me non è un problema, io mi sento semplicemente un portiere. La finale di Champions? Non ci aspettavamo di arrivare fino a qua, ora che ci siamo però vogliamo giocarcela dopo aver eliminato Bayern, Benfica, Real Madrid e Juventus".